ضبط 8802 قرص دوائى مخدر وأنواع مهربة بصيدلية فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط التفتيش الصيدلى بالشرقية، اليوم الخميس، أكثر من 8802 قرص دوائى وعبوة مجهولة المصدر ومهربة وأخرى مخدرة فى صيدلية بمدينة العاشر من رمضان، وتم غلقها، وذلك فى إطار الحملات المستمرة على الصيدليات العامة بالمحافظة لتوفير دواء آمن حرصا على صحة وسلامة المواطنين وبما يساهم فى رفع كفاءة المنظومة الصحية .

وذكر بيان لمديرية الصحة، أن إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة وبإشراف الدكتورة رحاب عبدالحى مديرة عام الصيدلة، قد شنت حملة على الصيدليات بمدينة العاشر من رمضان .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 8802 (قرص/عبوة/قمع/زجاجة) لأدوية متنوعة منها أدوية مدعمة بدون فواتير، أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية مدرجة بالجدول الأول سموم وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر، كما وجد صيدلية تعمل دون تعيين مدير وتم الغلق الإدارى لها، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .

فى السياق ذاته، تواصل الصحة بالتنسيق مع الجامعة، تنفيذ أعمال "حملة 100 مليون صحة" بمستشفى الطلبة، وإجراء المسح الطبى لطلبة الفرقة الأولى بالجامعة، وذلك بعد بلوغهم سن 18 سنة وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، حيث تم فحص 19202 طالب جامعى حتى مساء أمس من خلال عدد 6 فرق طبية بالمستشفى الجامعى، وكلية التجارة، وكلية الطب البيطرى، وتم تحويل 25 حالة لمستشفى الأحرار التعليمى حتى الآن لإجراء تحليل الحمض النووى (PCR) كفحص تأكيدى بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34800 طالب، حيث يستمر العمل بالجامعة حتى يوم 17/ 10/ 2019 .



المضبوطات



جانب من الحملة