ضبط 660 لتر سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية المدعمة وكذلك المصانع الغير مرخصة والتى تسمى بمصانع بير السلم، حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة و إشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية 660 لتر سولار معدة للبيع فى السوق السوداء.

كما تم ضبط ثلاجة جيلاتى بمنطقة ابيس وذلك لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على عشرة آلاف ومائتان وثلاثون قطعة جيلاتى بأنواع مختلفة وضبط محل لتصنيع المشبك بدون ترخيص وتم التحفظ على 30 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كيلو، 10 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو، 6 برميل جلوكوز زنة البرميل 300 كيلو، 3 إسطوانة بوتوجاز كبيرة، 2 قلاية زيت كبيرة، 132 عبوة مشبك كل عبوة بها 20 قرص أي كمية، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

يذكر أن مديرية التموين بالاسكندرية، قد كثفت حملات ضبط المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 3500 لتر مواد بترولية قبل تهريبها و بيعها بالسوق السوداء الاسبوع الماضى.



رجال التموين



حملات تموين الاسكندرية