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ضبط 619 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:22 م
ضبط 619 هاربا من أحكام قضائية بأسوان حمله امنيه - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 619 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 176 هاربا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 17 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 301 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 125 محكوم عليهم فى جنح المخالفات

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

 

 


اسوان

المباحث الجنائية

امن اسوان

احكام قضائية

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