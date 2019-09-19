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ضبط 5 قضايا تهريب بقيمة 70 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:38 م
ضبط 5 قضايا تهريب بقيمة 70 مليون جنيه خلال 24 ساعة ساعات تهريب - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا تهريب، ضُبط خلالها ساعات يد مختلفة الأنواع والماركات، ملابس أجنبية الصنع،  أجهزة طبية، مواتير،أقلام ليزر، كارتات مطبوعة، هواتف محمولة، أدوية طبية بشرية، شماريخ وألعاب نارية، زيوت خاصة بالسجائر الإلكترونية،  أقلام مزودة بكاميرا، كاميرات مراقبة، رادع شخصى، وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ما يقرب من 70 مليون جنيه.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد فى ضبط 2 قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 20 ألف جنيهاً.

وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

 

 


تموين

قضية سرقة

تهريب

النقد الاجنبى

القطارات

الاجهزة الامنية

الملكية الفكرية

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