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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية بالشرقية قبل تهريبها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:03 م
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطعة أثرية بالشرقية قبل تهريبها المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

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نجحت مباحث الشرقية فى ضبط 3 أشخاص بالشرقية لحيازتهم قطعة أثرية لتمثال بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام "عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته شخصين "سائق- مزارع" أثناء استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهم ("تمثال من البازلت الأسود يشتبه فى أثريته")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال المضبوط بقصد الإتجار والتربح من بيعه، وبعرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشى الآثار الشرقية أفادت بأثريته.

 

 


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