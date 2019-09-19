ضبط 26 طن هوالك بسكويت فاسد قبل إعادة تصنيعها بالإسكندرية

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب بإنتاج وتصنيع البسكويت مستخدما خامات إنتاج رديئة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 26 طنا و700 كيلو جرام من "هوالك البسكويت" و"بيكربونات أمونيوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تبين من تقرير اللجنة الفنية لمفتشي الأغذية بوزارة الصحة، قيام صاحب المصنع بإعادة تدوير هوالك البسكويت الفاسدة وإدخالها في عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.