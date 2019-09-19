ضبط 18 مشتبها بهم وإزالة 115 مخالفة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالمنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن ضبط 18 شخصا مشتبها بهم، وعاطلين متهمين بمضايقة السائحين، وآخرين بتهمة التسول.

كما أسفرت الحملة التي شارك بها رجال شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة ورفع 115 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي العشوائية، والمحلات التجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.