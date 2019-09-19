ضبط 144 بطاقة تموينية وكراتين زيت تموينى فى حملة تفتيشية بالدقهلية

أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 144بطاقة تموينية ذكية، و 13 كرتونة زيت تمويني محظور بيعه خارج بطاقات التموين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد عدة محال تجارية ومخابز مخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر رقم 497 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "طارق .م.ع.ع" تاجر تموينى بقرية صهرجت الصغرى؛ لتجميعه 144 بطاقة تموينية ذكية، و 13 كرتونة زيت تموينى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر رقم 496 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "أحمد .ف.م.ع"، صاحب محل بيع مبيدات زراعية بقرية البساتين لعدم الإعلان عن الأسعار، وضد مخبز "مصطفى .ال.ا" بقرية صهرجت الصغرى؛ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جراما .

تشكلت الحملة تحت إشراف جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، ورئاسة عبد الناصر أبو الفتوح، وعضوية وائل الطنطاوى، بمرافقة القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.