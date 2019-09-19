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ضبط 11462 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:53 م
ضبط 11462 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائى - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فى ضبط 11462 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة الماضية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 629 قضية متنوعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة، من دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، خلال 24 ساعة الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب، فى ضبط 149 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، خلال 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 6 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، ومواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، 9 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات خلال 24 ساعة الماضية.

وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

 


تموين

قضية سرقة

سرقة تيار كهربائى

القطارات

الاجهزة الامنية

الملكية الفكرية

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