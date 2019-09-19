ضبط هياكل وجلود دواجن غير صالحة للاستهلاك فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب ثلاجة أغذية بالعمرانية، لاتهامه بحيازة طن من هياكل وجلود دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب ثلاجة اغذية بدون ترخيص بالعمرانية، لكمية من المنتجات غير صالحة للاستهلاك.

بتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط مالك الثلاجة، وبحوزته طن و75 كيلو، من هياكل وجلود الدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما ذكر تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.