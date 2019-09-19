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ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى المطرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:19 م
ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام فى المطرية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس هارب من الإعدام فى قضية قتل عمد بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخطار إدارة تنفيذ الأحكام لاستلامه لاتخاذ اللازم بشانه.
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد وسلاح نارى".
 
وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

حبس هارب

تنفيذ الاحكام

سلاح نارى

حكم بالاعدام

قسم المطرية

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