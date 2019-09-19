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ضبط مرتكبى واقعة قتل مسجل خطر بسبب خلافات بينهم فى الإسكندرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:04 م
ضبط مرتكبى واقعة قتل مسجل خطر بسبب خلافات بينهم فى الإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط مرتكبى واقعة مقتل عامل والعثور على جثته أعلى قضبان السكك الحديدية بالمنتزة لخلافات بينهم.
 
البداية تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة عامل "مسجل شقى خطر " - سبق إتهامه فى 26قضية متنوعة - مُقيم منطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل) ، نتيجة إصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديدية مابين محطتى (المعمورة الشاطئ - المنتزة) بدائرة القسم من مكان غير مخصص للمشاة، وبسؤال شقيقه (عامل - مُقيم بذات العنوان) أيد ذلك.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عقب ورود معلومات بوجود شبهة جنائية فى وفاة المذكور،أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5) أشخاص (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه فى 18 قضية متنوعة - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل ، "زوجته" مُقيمة بذات العنوان ، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية ، "زوجته" مُقيمة بالجيزة ، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل).. جميعهم عمال جمع قمامة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، نظراً لوجود خلاف بينهم وبين المجنى عليه .. وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهم صحبته بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتوفى على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته ، فقام المتهم بإستخلاصه منه وتعدى عليه محدثاً إصابته بجرح طعنى بمنتصف الرقبة بمساعدة باقى المتهمين ، وقاموا بلف الجثة بقطعة قماش ، ووضعها بداخل كيس بلاستيكى يستخدم فى جمع القمامة،وإلقائها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور للإيهام بحدوث وفاته نتيجة حادث قطار،وأضافوا بتخلصهم من الأداة المستخدمة،وقطعة القماش والكيس البلاستيك بإشعال النيران بهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 


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