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ضبط شخص يبيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء فى سوهاج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:50 م
ضبط شخص يبيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء فى سوهاج قطار - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص سبق إتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة – إبتزاز أموال" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا ، لقيامه بالإتجار فى تذاكر القطارات بالسوق السوداء.
 
وعثر بحوزة المتهم على "52 تذكرة حجز كمبيوتر - 18 تذكرة "حجز عن طريق شبكة الإنترنت" – 20 فيزا كارت مشتريات –  100 صورة ضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة – مبلغ مالى قدره 44,585 ألف جنيه"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
 
 
 

بيع تذاكر القطارات

بيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء

شرطه النقل والمواصلات

السوق السوداء

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