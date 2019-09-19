ضبط شخص يبيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص سبق إتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة – إبتزاز أموال" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا ، لقيامه بالإتجار فى تذاكر القطارات بالسوق السوداء.

وعثر بحوزة المتهم على "52 تذكرة حجز كمبيوتر - 18 تذكرة "حجز عن طريق شبكة الإنترنت" – 20 فيزا كارت مشتريات – 100 صورة ضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة – مبلغ مالى قدره 44,585 ألف جنيه"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.