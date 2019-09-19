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صور.. وفد سياحى من ألمانيا يزور المناطق الأثرية فى المنيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:17 م
صور.. وفد سياحى من ألمانيا يزور المناطق الأثرية فى المنيا الوفد السياحى الألمانى يزور المناطق الاثرية بالمنيا
المنيا – فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، استقبلت وفداً سياحياً ألمانيا قادماً لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة أن برنامج الوفد يشمل زيارة مناطق بنى حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، خلال مدة إقامتهم التى ستستمر ليومين، مشيراً إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

وأضاف ، كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

الوفد السياحى الألمانى
الوفد السياحى الألمانى

 

وفد سياحى المانى فى المنيا
وفد سياحى المانى فى المنيا

 

وفد سياحى يزور الاثار بالمنيا
وفد سياحى يزور الاثار بالمنيا

 

الوفد السياحى يزور المناطق الاثرية بالمنيا
الوفد السياحى يزور المناطق الاثرية بالمنيا

 


اثار المنيا

تونا الجبل

الاثار الفرعونية بالمنيا

المنيا

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