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صور.. نائب محافظ الأقصر يشارك فى تقديم هدايا لـ16 فتاة مقبلة على الزواج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:00 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يشارك فى تقديم هدايا لـ16 فتاة مقبلة على الزواج حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فى الحفل المقام بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر والذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى، حيث تم تنظيم الحفل بهدف تسليم هدايا لعدد 16 فتاة من المقبلات على الزواج.

 

ومن جانبه قال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إن الهدايا المقدمة لكل فتاة عبارة عن ثلاجة 14 قدم 2 باب، وغسالة هاف أتوماتيك، ومروحة ستاند وخلاط، وشارك فى حضور الحفل عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر.

 

وأوضح وكيل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر – خلال الاحتفالية - أنه تم اختيار الفتيات بناءً على البحث الاجتماعى التى قامت به المديرية لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً.

 

ومن جانبه تحدث محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر بالاحتفالية، وأكد أهمية تفعيل الدور الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التجارية وذلك لدعم أبناء المجتمع وسد أحتياجاتهم حيث يتعايش أبناء الوطن بروح واحدة.

 

وكان قد التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، مع عدد من المستثمرين المشاركين فى مؤتمر "الاستثمار وآفاق التنمية المستدامة فى الأقصر" الذى أقيم فى قاعة مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى مدينة الأقصر، لتعريفهم وعرض عليهم عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظة للتعاون مستقبلاً بصورة أفضل.

 

حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر (1)
حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر 

 

حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر (2)
حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر

 

حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر (3)
حفل دعم المقبلات علي الزواج بالاقصر

الاقصر

وزارة التضامن الاجتماعى

محافظ الاقصر

مكتبة مصر العامه

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