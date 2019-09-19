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صور.. عروض فنية ورياضية ضمن فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية صندفا بالمنيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:44 م
صور.. عروض فنية ورياضية ضمن فعاليات "تعزيز المواطنة" بقرية صندفا بالمنيا جانب من العروض الفنية
المنيا- فريق المحافظات

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واصل برنامج تعزيز المواطنة والذى أطلقته محافظة المنيا فى نسخته الثانية بعدد من القرى الاكثر احتياجا، تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بقرية صندفا بمركز بنى مزار بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعى الثقافي، الذى يُعد ركيزة فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة فى الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتى قوامها الأساسى بناء الإنسان و تعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كل المجالات.

وتضمنت الفعاليات ندوات تثقيفية حول المواطنة وقبول الآخر من اجل دعم روح الولاء والانتماء، وانشطة لمديرية التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكذلك منافذ لمديرية التموين لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء التجار.

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة عدد من الورش الحرفية منها ورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات - جلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.

وتألقت خلال الفعاليات فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا فى عروضها وفقراتها الفنية التى قدمتها بمدرسة الشهداء بقرية صندفا.

 

عروض فنية ورياضية ضمن فعاليات تعزيز المواطنة بقرية صندفا بالمنيا (6)
عروض فنية ورياضية ضمن فعاليات تعزيز المواطنة بقرية صندفا بالمنيا 

 

جانب من العروض الفنية
جانب من العروض الفنية

 

العروض الفنية
العروض الفنية

 

عروض فنية ورياضية ضمن فعاليات تعزيز المواطنة بقرية صندفا بالمنيا (2)
عروض فنية ورياضية ضمن فعاليات تعزيز المواطنة بقرية صندفا بالمنيا 

 

جانب من فعاليات تعزيز المواطنة بالمنيا
جانب من فعاليات تعزيز المواطنة بالمنيا

 


المنيا

تعزيز المواطنة بالمنيا

قصر ثقافة المنيا

الهيئة العامة لقصور الثقافة

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