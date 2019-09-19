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صور.. عروض فنية بمعابد الكرنك وساحة أبو الحجاج باليوم العالمى للسياحة فى الأقصر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:33 م
صور.. عروض فنية بمعابد الكرنك وساحة أبو الحجاج باليوم العالمى للسياحة فى الأقصر لقاء نائب المحافظ لبحث استعدادات ليوم العالمي للسياحة
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، إجتماع موسع لمناقشة إستعدادات محافظة الأقصر لإقامة اليوم العالمى للسياحة الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الجارى، وترتيب عدد من الفعاليات خلال هذا اليوم لخدمة حركة السياحة.

 

وخلال الإجتماع أكد حسن الجيلانى مدير إدارة التنمية السياحية، على أن فعاليات اليوم العالمى للسياحة بمحافظة الأقصر من الأيام الهامة التى تهتم بها إدارة التنمية السياحية بصورة سنوية، ومن المقرر أن يتم خلال ذلك اليوم تنظيم عدد من العروض الفنية والسياحية بمعابد الكرنك والتى ستكون مصحابة بالموسيقى المميزة، وذلك أمام قاعة الزوار بمعبد الكرنك، يليها تقديم عروض فنية وثقافية بساحة سيدى أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر مساء الجمعة 27 من سبتمبر الجارى .

 

وسيشارك بالمراسم الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ومسئولو السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومن جانبه اكد نائب محافظ الأقصر على التنسيق ما بين كافة الجهات المنوطة بهذا الحدث العالمى ليتم تنفيذه بما يليق بمكانة الأقصر العالمية.

 

وحضر فعاليات الإجتماع كل من حسن الجيلانى مدير الإدارة العامة للتنمية السياحية، وهدى بهجت مدير عام منطقة الأقصر للصوت والضوء، وسعد فاروق رئيس الادارة المركزية لاقليم جنوب الصعيد الثقافى، وأيمن أبو زيد رئيس جمعية التنمية السياحية والآثرية، وعز رشدى ممثل عن مجلس ادارة الكشافة البحرية بالأقصر.

 

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" يقام هذا العام تحت شعار "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية".

 

ادارة التنمية السياحية تعلن تنظيم عروض فنية باليوم العالمي للسياحة
ادارة التنمية السياحية تعلن تنظيم عروض فنية باليوم العالمي للسياحة

 

جانب من عرض ادارة التنمية السياحية لتفاصيل الاحتفالية
جانب من عرض ادارة التنمية السياحية لتفاصيل الاحتفالية

 

لقاء نائب المحافظ لبحث استعداداا لويم العالمي للسياحة
لقاء نائب المحافظ لبحث استعداداا لويم العالمي للسياحة

اليوم العالمى للسياحة

معابد الكرنك

احتفالات سياحية بالاقصر

تنشيط السياحة بالاقصر

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