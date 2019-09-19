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صور.. صيانة للمعامل والقاعات بجامعة المنصورة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:00 ص
صور.. صيانة للمعامل والقاعات بجامعة المنصورة استعدادا للعام الدراسى الجديد جهاز الهولوجرام بكلية التجارة
الدقهلية – سارة الباز

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 استعدت جامعة المنصورة لاستقبال العام الدراسى الجديد 201/2020 بمجموعة من الإجراءات والإجتماعات، والجولات التفقدية للدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، ونائبيه الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استعدت جامعة المنصورة للعام الدراسى الجديد 2019/2020 بمجموعة من الإجراءات والاجتماعات والجولات التفقدية للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ونائبيه الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط خلال اجتماعه مع عمداء الكليات على تفعيل قرار الكتب الإلكترونية على نسخ CD، ونشر المناهج عبر الموقع الرسمى لجامعة المنصورة، ونشر اللافتات الإرشادية للطلاب وصيانة وتطوير المعامل وقاعات ومدرجات الدراسة.

قاعات دراسية مكيفة وجهاز هولوجرام بكلية التجارة
 

وصرح الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة بأنه قد تم تزويد كافة قاعات الكلية بالتكييف المركزى، وجارى حاليا تجهيز مدرج المهدى الذى يستوعب 5 آلاف طالب بالتكييف المركزى بالإضافة إلى قاعة كبرى للاحتفالات.

وأعلن عن توفير جهاز هولوجرام لعرض الفيديوهات مجسمة، بالإضافة إلى السبورات الذكية، وشاشات العرض النهارية، وتوفير مرشدين من قبل أعضاء اتحاد الطلاب القدامى لإرشاد الطلبة الجدد وتسهيل الإجراءات عليهم وتوضيح التفاصيل المهمة لهم، لافتا إلى إمكانية حصول الطالب على المحاضرة على فلاشة بمجرد الانتهاء منها.

استعدادات كلية الحقوق
 

وقام الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة لكلية الحقوق، حيث استقبله الدكتور شريف خاطر، عميد الكلية، لمتابعة ما تم إنجازه فى خطة الجامعة لاستعداد الكليات للعام الدراسى الجديد، حيث تفقد كافة الاستعداد والتدابير، بما فيها احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لضمان سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى قاعات ومدرجات الكلية والمكاتب الإدارية للتأكد من جاهزية الجهاز الإدارى بالكلية لاستقبال الطلاب الجدد.

وتم عقد المؤتمر العلمى لكلية الحقوق جامعة المنصورة لمناقشة خطة استعداد الكلية للعام الدراسى 2019/2020 برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق، بحضور الدكتور وليد محمد الشناوى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله الهوارى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وتم الاتفاق على وضع خطة مستقبلية لتطوير الكلية، وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بهدف تعريفهم بالخدمات والأنشطة التى تقدمها الكلية للتيسير على الطلاب الجدد لضمان سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

وأكد "خاطر" على أنه قد تم الانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية ونشرها على موقع الكلية الالكترونى وأيضا على موقع ابن الهيثم للدراسات العليا، بالإضافة إلى وضع خريطة زمنية متضمنة كافة الأنشطة الطلابية والندوات العلمية للطلاب على مدار العام الجامعى.

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الخاصة بالبنية التحتية للكلية، واتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة، والتأكد من وجود كافة سبل الراحة والأمن للطلاب.

رئيس الجامعة يتفقد مركز خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة
 

وتفقد رئيس جامعة المنصورة برفقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال إنشاء مركز خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة بمبنى المكتبة المركزية بالدور الأرضى ضمن استعدادات العام الدراسى الجديد؛ لتقديم الخدمات لجميع الطلاب من ذوى الإعاقة ( حركية، بصرية، ضعاف سمع، توحد )، وتقديم استشارات أسرية ومجتمعية لأسر الطلاب من ذوى الإعاقة فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى، ورعاية المواهب لطلاب جامعة المنصورة ذوى القدرات الخاصة

ويقدم المركز أيضا العديد من الخدمات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المهتمين بمجال ذوى الإعاقة من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة تؤهل للقيام بعملية التدريس لهم، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة للجهاز الإدارى بالجامعة من المعنيين بالتعامل المباشر مع الطلاب من ذوى الإعاقة لتعريفهم بالطريقة المثلى التى يمكن بها استيعاب الطلاب نفسيا، وتقليل الجهد الإدارى المبذول للحصول على الخدمة.

 

جهاز الهولوجرام بكلية التجارة
جهاز الهولوجرام بكلية التجارة

 

شاشات عرض داتا شو بكلية التجارة
شاشات عرض داتا شو بكلية التجارة

 

شاشات عرض داخل قاعات كلية التجارة
شاشات عرض داخل قاعات كلية التجارة

 

قاعات كلية التجارة المكيفة
قاعات كلية التجارة المكيفة

 


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