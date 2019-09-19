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صور.. خطة تطوير محطة السكك الحديدية بدمنهور أقدم محطات القطارات فى مصر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:00 ص
صور.. خطة تطوير محطة السكك الحديدية بدمنهور أقدم محطات القطارات فى مصر تطوير محطة السكك الحديدية
البحيرة - ناصر جودة

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تكثف الأجهزة التنفيذية من جهودها للانتهاء من مشروع تطوير محطة السكة الحديد بمدينة دمنهور والذى آثار حالة من الجدل بين مواطنى البحيرة، وذلك بسبب عدم الانتهاء من المشروع رغم مرور ما يزيد عن 4 سنوات على تدشينه.

وتعتبر محطة قطارات دمنهور التى أقيمت عام 1852 على خط القاهرة - الاسكندرية من أولى محطات السكك الحديدية فى مصر ومن أهم طرق المواصلات بمحافظة البحيرة.

وبدأت عمليات التطوير بمحطة القطارات بدمنهور عام 2015 فى عهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبق ولم تنتهى حتى الآن مما أدى تكدس المواطنين على جوانب المحطة بشكل كبير وكذلك ارتفاع معدلات الحوادث داخل محطة القطارات خاصة بين طلاب المدارس والجامعات.

وشهدت مدينة دمنهور حالة من الاستنفار الشديد للمطالبة بالانتهاء من هذا المشروع الحيوى بأقصى سرعة حافظا على سلامة أرواح المواطنين.

وقال المهندس وليد الشرمة أمين عام نقابة المهندسين بالبحيرة: إن عوامل الأمان بمحطة السكة الحديد بدمنهور غير جيدة وستؤدى لحدوث خسائر فى الأرواح بين الركاب، خاصة أن هناك مسافة كبيرة بين أرصفة المحطة والقطارات، موضحا أنه تم إعداد تقرير مفصل بكافة العيوب الانشائية للعرض على وزارة النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وذلك لتلافى تلك العيوب قبل الانتهاء من تسليم مشروع المحطة.

من جهته أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن وزارة النقل أعلنت عن اعتماد مالى عاجل مقداره 100 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير محطة قطارات دمنهور، وأشار محافظ البحيرة إلى أن وزارة النقل خلال زيارة مؤخرا لمحطة قطارات دمنهور قد وجهت بسرعة الانتهاء من ارصفة المحطة خلال أسبوع واحد وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التى تحقق المواصفات المطلوبة.

ولفت محافظ البحيرة إنه جارى إنهاء الكوبرى المعدنى الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك إنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية فى أعمال الأرصفة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم عقد اجتماع تنسيقى بين الجهات المعنية، وذلك لوضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بالمحطة والوصول إلى منسوب مناسب للحفاظ على الأعمال الإنشائية الجارية وكذلك البدء فى تنفيذ أعمال الكوبرى الخرسانى الرابط بين حى شبرا وحى أبو الريش ماراً بالسكة الحديد ورفع كفاءة الكوبرى العلوى ووضع خطة زمنية للانتهاء من الأعمال بأقصى سرعة، وتتضمن خطة تطوير محطة قطارات دمنهور انشاء عدد من المبانى وتطوير الأرصفة لتتناسب مع جميع القطارات وإنشاء 11 مظلة وكوبرى للربط بين الارصفة.

كما يتضمن مشروع التطوير إقامة 3 مشايات لدخول الجمهور ومواسير للصرف المغطى لتقليل نسبة المياه الجوفية وإنشاء خزانات للحريق ومحطة كهرباء وتطوير أرصفة البضائع.

 

1 تطوير محطة قطارات دمنهور
 
2 معاناة المواطنين بمحطة قطارات دمنهور
 
3 جانب من تطوير محطة قطارات دمنهور
 
4 تطوير الارصفة بمحطة دمنهور
 
6 تطوير محطة السكك الحديدية بدمنهور
 
7 محطة دمنهور اقدم محطات القطارات فى مصر
 
8 تطوير شامل لمحطة قطارات دمنهور
 
9 تكثيف الجهود لانهاء مشروع محطة دمنهور
 
10 جانب من اعمال تطوير محطة دمنهور
 

البحيرة

دمنهور

محطة القطارات

تطوير محطة دمنهور

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