صور.. حملات نظافة ورفع مخلفات وإزالة تعديات بالبناء فى 5 محافظات

المحافظات - عماد عرفة- محمد سليمان- محمد فتحى - معتز الشربينى - إبراهيم سالم

شهدت محافظات البحر الأحمر وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط والقليوبية، اليوم الخميس، حملات نظافة ورفع مخلفات وإزالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، واستعدادات لموسم الشتاء بتطهير بيارات الصرف الصحى وتشغيل صفايات الأمطار، وتجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد بتنظيف المدارس ودورات المياه.

ففى البحر الأحمر، يستكمل مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء على شوكت، رئيس مدينة الغردقة، حملات نظافة ورفع المخلفات والرتش وتهذيب الاشجار بمحيط مدارس المدينة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد بيان من مجلس مدينة الغردقة، أن هناك عدة حملات نظافة تمت بمعدات المجلس، وبالتنسيق مع شركة النطافة المتعاقد معها في الغردقة، علي نظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس الإعدادية والثانوية والفنية، استعداداً لاستقبال الطلاب بها الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار الحفاظ علي صحة الطلاب ونظافة المدارس والمناطق السكنية المحيطة بها، وأن جنوب الغردقة، شاركت في استكمال خطة المحافظة برفع المخلفات والنظافة العامة بمحيط مدارس الكوثرللتعليم الاساسى، وحسين سعيد، والنهضة، وعثمان بن عفان ومحمد فريد، والثانوية الصناعية، ومصر الحديثة ومركز شباب الميناء.

ومن جانبه قال اللواء واصف عدلى، رئيس حى جنوب الغردقة، أن تم رفع جميع المخلفات وعمل اللازم استعدادآ للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه بجميع المدارس الأحد المقبل.

وكان مجلس مدينة الغردقة، شن عدة حملات من قبل بمحيط المدارس الابتدائية قبل انطلاق الدراسة فيها استعدادا لانطلاق العام الدراسي في السنوات الدراسية الاولي الأسبوع الماضي.

وفى دمياط، شنت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي وإشراف نواب المدينة حملة موسعة للقضاء على كافة المخالفات والاشغالات بالمدينة، حيث تم إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة الحربي تحت إشراف الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية كما تم إزالة مخالفة بإحدى كافيتريات منطقة اللسان.

كما قامت الوحدة المحلية بالمدينة وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر بحملة مكبرة جديدة استهدفت تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من الجراجات المخالفة بين العشش وبشارع بورسعيد بجراجات منطقة المعلمين والتي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها كمآوى للسيارات بالمخالفة للإشتراطات البنائية لمدينة رأس البر والتراخيص المنصرفة

يأتى ذلك في إطار حملات الوحدة المستمرة للقضاء على كافة المخالفات بالمدينة.

من ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية استعداداها لاستقبال موسم الشتاء والأمطار حيث تم استكمال أعمال ملس وتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار بالمدينة.

وفى المنوفية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حملة لازالة حالات تعدي على الأراضى الزراعية والتى أسفرت عن إزالة 5حالات تعدى على الاراضى الزراعية بدائرة المركز على مساحة 1087 متر مربع.

كما أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بأنه تم تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 732 متر بناحية قشطوخ التابعة للوحدة المحلية بزاوية بمم.

وأعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بتنفيذ 3إزالات فورية تعدي علي الأراضي الزراعية بقرى سدود وطملاى ،زاوية رزين بإجمالى 232 متر تعديات على الأراضى الزراعية.

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع إستمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتطبيق القانون علي الجميع دون أي استثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

وفى كفر الشيخ، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال تطهير بيارات الصرف الصحى وتشغيل صفايات الأمطار بمدينة كفرالشيخ، تحت اشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأنه شدد على الاستعداد التام لفصل الشتاء القادم، موجهاً برفع درجة الاستعداد من الآن والبدء في تطهير جميع بلاعات المطر وغرف الصرف على مرحلتين بشرق وغرب المدينة حتى يتم الانتهاء من تطهير جميع غرف الصرف وتطهير بلاعات المطر خلال الأيام القادمة.

وأضاف المحافظ أنه وجه بالتنسيق والتعاون مع جميع مدارس مركز كفر الشيخ، وتطهير جميع غرف الصرف داخل مدارس شرق وغرب المدينة بالتوازي مع أعمال تطهير صفايات الامطار بغرب المدينة كمرحلة أولى ، مع الاستعداد التام لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020م.

وفى القليوبية، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تشكيل لجان اليوم للمرور على المدارس بكل مدن وقرى المحافظة لمتابعة استعداداتها للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 5 لجان من المديرية، ولجان من كل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لوضع الرتوش النهائية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف "عجلان"، أن الهدف من تلك الزيارات فحص الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الدراسة الأسبوع المقبل، كما تم عقد اجتماع مع مديري المدارس بكل إدارة تعليمية، وتم التشديد على ضرورة الاستعداد التام لبدء العام الدراسي الجديد وحسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم غلق الهواتف المحمولة اثناء اليوم الدراسي لسرعة التواصل مع مديري المدارس حال حدوث أية طوارئ.

وتابع مدير تعليم القليوبية، أن تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، تقضي بعمل زيارات مفاجئة على جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي للتأكد من جاهزيتها، ونظافة الفصول ودورات المياه وحول الأسوار، والتخلص من كافة الرواكد المحفوظة فوق الأسطح وبجوار الأسوار.



حملات النظافة وتسليك مصافى الامطار



حملات النظافة وتسليك مصافى الامطار (



حملات النظافة وتسليك مصافى الامطار (



حملات النظافة وتسليك مصافى الامطار



حملات النظافة وتسليك مصافى الامطار



حملات النظافة وتسليك مصافى الامطار