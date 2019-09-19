صور.. تنفيذ إزالة 70 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بالأقصر والشرقية

المحافظات – أحمد مرعى - إيمان مهنى – ضحا صالح

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، وفى إطار خطة الحكومة لإزالة كافة أوجه التعديات فى مختلف مدن وقرى محافظات مصر.

وقاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، ومصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وذلك بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الهندسية ورؤساء القرى والأجهزة التنفيذية بالمركز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 3 حالات بناء بدون ترخيص و10 حالة إزالة تعدى فى المهد بقريتى البعيرات والضبعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، أن تلك الحملات خرجت طبقاً لخطة اللواء سعد البدرى رئيس مركز القرنة، والذى أكد على أنه مازالت الحملات مستمرة، وأنه لا تهاون فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه فى مجال إزالة التعديات على أملاك الدولة وتيسيراً على المواطنين وحرص الدولة على دعمه، قررت الدولة أن تتعامل مع واضعى اليد على أراضى الدولة بتقنين وضعه بطريقة يحددها القانون سواء تأجير أو بيع أو تمليك مباشر، وتم وضع مهلة وتوقيتات يسير على ضوئها القانون، وطالما إلتزم المواطن بتلك الخطوات وتعامل بصورة طبيعية تدل أن المواطن يحترم القانون، ولكن هناك من يريد التحايل على القانون ولم يدخل المنظومة يتم إزالتها فوراً، ومن سدد رسوم الفحص والمعاينة ويحاول الإلتفاف على القانون بعد سداد باقى المستحقات عليه، يتم التعامل معه بطريقين، أولهما بالنسبة للأرض الفارغة التى لايوجد بها زراعة أو بناء يتم إزالتها فوراً، وثانياً الأرض المزروعة والمثمرة يتم سحبها من المواطن وتطرح بمزاد علني، لكونه لا أحد فوق القانون والدولة ستأخذ حقها فى كافة الإتجاهات فلايوجد حالياً من يستطيع تحدى الدولة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 13877 طلب تتضمن 7635 طلب أراضى مبانى و 6242 طلب أراضى زراعية، بعضها مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتم معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلب، وتم إنهاء أجراءات 105 عقد تتضمن 68 عقد لمبانى باجمالى مساحة 17242.73 م2، و 37 عقد لأراضى زراعية باجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 38170204 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود.

وفى الشرقية، نجحت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن، فى تنفيذ إزالة 57 حالة تعد مخالفة بمساحة 5246 م2 على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى بنطاق مركز الزقازيق.

وذكر العميد ضياء ابو العزم رئيس مركز الزقازيق، فى بيان، أنه تمت إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 3351 م2 و 39 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1895 م2 بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية واستعادة هيبة الدولة على أراضيها، إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية تابعه للوحدة المحلية ببنى عامر بمساحة 600 م2، وإزاله حالة تعدى على الأرض الزراعية تابعه بالوحدة المحلية بشيبة النكارية بمساحة 85 م2 بالإضافة إلى إزاله 38 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1800 م2، وتنفيذ إزاله 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعه للوحدة المحلية العصلوجى بمساحة 1005 م2، بالإضافه لإزاله حاله تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 95 م2، وإزاله 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية تابعه للوحدة المحلية الشوبك بمساحة 526 م2، وإزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية تابعه للوحدة المحلية ببردين بمساحة 1135م.

ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم ازالتها للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية و املاك الدولة 57 حالة تعدى مخالفه بمساحة 5246 م2 بمركز الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها.

وفى أسيوط، كثفت أحياء ومراكز المحافظة حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين خاصة فى محيط المدارس وحملات مرورية لتحقيق السيولة المورية والحد من التكدس والزحام تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد السبت المقبل.

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وإزالة أى مخلفات أو قمامة من محيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعوق سير العملية التعليمية كما وجه إدارة مرور أسيوط بتكثيف الخدمات المرورية بالميادين والشوارع لتحقيق السيولة المرورية خاصة فترات توجه الطلاب إلى المدارس والجامعات وأثناء العودة ومتابعة الحركة المرورية على مدى اليوم والتعامل الفورى مع الكثافات المرورية ومنع الانتظار أمام المدارس والجامعات.

وبناء على توجيهات محافظ أسيوط قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أسيوط بعدة حملات للنظافة حيث قامت الوحدة المحليه بالمطيعه بنظافة مداخل كوبرى الواسطى من الجهة القبلية للكوبرى وأسفل الكوبرى بالطريق المؤدى إلى جزيرة الواسطى كما قامت الوحدة المحلية باسكندرية التحرير بحملة للنظافة شملت قريتى علوان والهدايا فضلا عن قيام الوحدة المحلية ببنى حسين بحملة نظافة مكبرة بقرية مسرع كما قام اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط بتوزيع بعض الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر والداتا شو وبعض الأثاث على بعض مدارس الفصل الواحد بقريتى بنى حسين ونجع سبع بالتعاون مع هيئة تيردى زوم السويسرية ضمن مشروع التوسع فى فرص التعليم وحماية الاطفال المتسربين من التعليم.

وفى منفلوط قامت رئاسة المركز وقطاع الاشغالات بحملة لرفع الاشغالات من شارع جناين أيوب ونقل سوق السبت إلى شارع تقسيم الكبير وتيسير حركة المرور بالشوارع وكذلك متابعة أعمال منظومة النظافة بمجمع المدارس كما تم تنفيذ حملة نظافة بقرية أم القصور وتمهيد وتسوية طريق مفرغ السمك ورفع المخلفات فضلا عن قيام الوحدة المحلية لقرية الحواتكه برفع المخلفات من الجاولى والمندرة وغرب السكة كما أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدنة القوصية حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمشاركة النواب والمساعدين وقسمى النظافة والاشغالات وبالإستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وفى أبوتيج عقد رئيس المركز اجتماعا مع مدير الإدارة التعليمية ومديرى المدارس على مستوى المركز لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى والاستماع إليهم وحل أية مشكلات قبل بدء الدراسة.

كما واصل رئيس مركز ومدينة البدارى محمد حسن اجتماعاته مع مديرى المدارس بحضور مدير الادارة التعليمية ورؤساء القطاعات لتذليل العقبات وحل المشكلات لاستقبال العام الدراسى الجديد كما تفقد بعض المدارس الابتدائية وفصول رياض الاطفال للتأكد من انتظام الدراسة بها بينما نفذ حى غرب مدينة أسيوط حملة اشغالات مكبرة بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم أول أسيوط وقسم الاشغالات وتم ازالة الاشغالات وتحرير المحاضر للمخالفين وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم بحملة نظافة لرفع المخلفات والأتربة من أماكن تواجدها بمناطق الغنايم قبلى والطريق الصحراوى والمثلث بالغنايم بحرى.



ازلة تعديات بمركز الزقازيق



مدينة القرنة تنفذ 13 حالة إزالة تعديات بالبناء بدون تراخيص غربي الأقصر



مدينة القرنة تنفذ 13 حالة إزالة تعديات بالبناء بدون تراخيص غربي الأقصر