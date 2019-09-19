سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صرف علاوة 10% من الأجر الأساسى لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة بالاسماعيلية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:22 م
صرف علاوة 10% من الأجر الأساسى لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة بالاسماعيلية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بسرعة التدخل الفورى وحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة، طالما أنها فى الإطار القانونى.
 
ونجحت المديرية اليوم الخميس، فى فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، وقد انتظم العمل بهذه المصانع  وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.
 
كان ياسر سعيد، مدير المديرية قد قام فوراً بالانتقال إلى هذه المصانع وتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين ، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم توقيع اتفاقية عمل جماعية  بين المديرية وجمعية مستثمرى الإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبو حديد  رئيس الجمعية، حيث تقضى بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150 جنيها.
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

الاسماعيليه

المنطقه الحره

مديريه القوى العامله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: 4 تريليونات جنيه حجم المشروعات القومية العملاقة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:03 م

القوى العاملة تشهد اليوم تخريج أول دفعة من أكاديمية الغزل والنسيج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:43 ص

القوى العاملة تختتم مبادرة "احمى نفسك" لتوعية العاملين بجامعة المنصورة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:23 م

القوى العاملة: منح أسرة مصرى متوفى بالكويت مستحقاته وبوليصة التأمين ومعاش شهرى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:47 م

منظمة المرأة العربية: متوسط مشاركة النساء فى القوى العاملة أقل من 25%

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:25 م

القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة 1000 عامل بشركة غزل ونسيج

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة