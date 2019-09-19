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صحة الشرقية تعدم 3 طن أغذية من الحلوى والبسكويت والجلكوز لعدم صلاحيتها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:17 م
صحة الشرقية تعدم 3 طن أغذية من الحلوى والبسكويت والجلكوز لعدم صلاحيتها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة للمرور على مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان يرافقه فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية بالعاشر من رمضان حيث تم المرور على مصنع للمواد الغذائية بمدينة العاشر وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية في 3 عنابر "صالات الإنتاج" بالمصنع المكون من 4 عنابر ، والنظافة العامة للمصنع غير جيدة .

تم إعدام 3 طن ، 350 كجم أغذية عبارة عن " حلوى ، بسكويت ، جلكوز" لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، بالإضافة إلى أواني لتصنيع الحلوى ، كما تم ضبط 717 كرتونة أغذية تحتوي كل كرتونة علي 576 قطعة حلوي .

تم تحرير المحاضر اللازمة ، ووجه وكيل الوزارة بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لغلق "3 عنابر" نظراً لعدم إستيفاء الاشتراطات الصحية بها .

وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

 

 

 

 

 

 


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