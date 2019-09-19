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صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمى"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:15 م
صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمى" جانب من الحملة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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اختتم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، فعاليات الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة الشرقية تحت شعار "حقك تنظمى" من وحدة طب الأسرة بمنشأة صدقى التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، والتى انطلقت منذ يوم الأحد 8/9/2019 على مرحلتين بالمحافظة.

شملت المرحلة الأولى 10 إدارات صحية، والثانية 9 إدارات صحية واستمرت كل مرحلة 5 أيام، وصاحب الحملة مبادرة "أيامنا أحلي" والتى تقوم بتنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة ، والمباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة المتاحة وصحة الأم والطفل والتوقيت الأمثل للحمل وذلك تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية .

تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 110418 منتفعة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص 6435 سيدة بالموجات فوق الصوتية،  ومتابعة الحمل 3829 سيدة، وكشف نساء 7445 ليصل اجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية إلى 128127 سيدة بالإضافة إلى الكشف على 7919 فى تخصص الباطنة ، و 7246 فى تخصص الأطفال وذلك من خلال 475 وحدة ثابتة، 28 عيادة متنقلة، وقد تم تنفيذ 95 ندوة اعلامية فى مبادرة "أيامنا أحلي" بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية ، وعقد 950 ندوة بالوحدات الصحية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة التوقيت الأمثل للحمل وصحة الأم والطفل ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.

وتم عمل 19 معرض بالمحافظة لمنتجات نوادى المرأة لعرض المشغولات اليدوية من إشغال الإبرة والتريكو والاكسسوارات والمنتجات الجلدية ومنتجات المطبخ التعليمى، وشهدت الحملة تواجد اخصائيات النساء والتوليد من المستشفيات العامة والمركزية لتقديم الخدمة فى الوحدات والمراكز الصحية ونشاط مكثف للرائدات الريفيات فى التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، وذلك لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى وخفض الإحتياجات الغير ملباه.

 

 

 

 


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