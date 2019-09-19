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شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:26 ص
شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق مصر للطيران للخدمات الجوية حاضرة بمعرض دبي للفنادق
كتبت رحاب نبيل

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شارك وفد من شركة مصر للطيران للخدمات الجوية فى معرض دبى الدولى للفنادق ، برئاسة المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس الإدارة وعضوية أحمد كريم مدير عام الخدمات الفندقية والشيف محمد إسماعيل مساعد الشيف التنفيذى للخدمات الفندقية والمطاعم والكافتيريات.

ويعتبر معرض دبى للفنادق من أهم وأكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط الذى يشارك فيه أكثر من 600 شركة وفندق ويرتاده أكثر من 30 ألف زائر.

وأكد المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن زيارة وفد الشركة تأتى فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى، والشركة القابضة لمصر للطيران ، بضرورة التفاعل والاحتكاك مع كل المستجدات فى مجال تطوير الخدمة الفندقية وخدمة استراحات الدرجة الأولى فى المطارات فى خطوة فعالة لترويج المنتجات، وتقديم الخدمات بأسلوب عرض شيق وجاذب للعملاء من الركاب والمسافرين ووفق أحدث التقنيات العالمية ووضع ديكورات واثاثات متطورة فى مواقع العلامة التجارية التى تملكها وتديرها مصر للطيران للخدمات الجوية "ايروكافيه"وتماشيا مع حجم التوسعات الحالية والمستقبلية.

 كما جاءت الزيارة بهدف تحديد وتوفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل مواقع العمل والإنتاج من العدد والآلات المختلفة التى يتم عرضها من مختلف دول العالم تحت سقف واحد.

وزار وفد الشركة مبنى طيران الإمارات لتموين الطائرات الذى يخدم رحلات طيران الإمارات وأكثر من شركة طيران أجنبية ، وقد تم أثناء الزيارة الاتفاق مع المسؤلين عن تموين الإمارات على تنظيم زيارات متبادله ونقل الخبرات فى سبيل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات تموين وخدمة الرحلات الجوية .

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق (1)
 

 

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق (2)
 

 

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق (3)

معرض دبي للفنادق

مصر للطيران

الخدمات الجوية

اليوم السابع بلس

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