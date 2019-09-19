شركات بتروكيماويات سعودية تعلن عودة إمدادات أرامكو إلى مسارها الطبيعى

وكالات

بعد أن أعلنت نقصاً محدوداً في الإمدادات قبل ثلاثة أيام، أكدت شركات البتروكيماويات السعودية أمس، أن الإمدادات التي تتلقاها من شركة «أرامكو» بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية، التي كانت عليها قبيل العدوان الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملي «أرامكو» فجر يوم السبت الماضي ، حسبما نشرت صحيفة الشرق الاوسط.

وأوضحت مجموعة من الشركات في بيانات مستقلة أمس، عن عودة الإمدادات إلى مستوياتها التي كانت عليها سابقاً، بينما أعلنت بقية الشركات عن تحسن قوي في حجم الإمدادات.

هذه الإعلانات الإيجابية، بالإضافة إلى تأكيدات وزارة الطاقة السعودية، ومسؤولي شركة «أرامكو»، بعودة إمدادات النفط إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبيل العدوان الإرهابي، ألقت بظلالها الإيجابية على تداولات سوق الأسهم السعودية؛ حيث أغلق مؤشر السوق يوم أمس الأربعاء على ارتفاع بواقع 0.65 في المائة.

وتأتي مكاسب سوق الأسهم السعودية امس الأربعاء (أكثر من 50 نقطة)، وسط تأكيدات وزير المالية السعودي على أن إيرادات الميزانية العامة للبلاد لن تتأثر بالعدوان.