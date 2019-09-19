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شاهد.. شاعر إماراتى يلقى قصيدة فى حب مصر وشعبها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:47 م
شاهد.. شاعر إماراتى يلقى قصيدة فى حب مصر وشعبها
كتب محمود العمرى

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وجه الشاعر الإماراتى عبد الله الدرمكى  رسالة فى حب مصر، أكد فيها دعمه للدولة المصرية وشعبها وقياداتها السياسية، واصفة أنها الحضارة والتاريخ، وذلك فى كلماته التى عبر عنها فى فيديو له عبر صفحته الرسمية "تويتر"

وقال الشاعر الإماراتى،" أسبح فى بحور الغرام،وأشرب من نيلها عزب الكلام ، مصر حبها طيب وسلام ، وتاريخها قمر فى ليلة ظلام ،تاريخ فى صدر الزمن منحوت، وفى كل عالم وعلام مصر الحضارة والأمم وارض الكرام والسلام، وشعبها من قديم الزمن عالى العزة والقدر والمقام ، واسبح فى بحور الغرام ، وأشرب من نيلها الكرام".

 


الامارات

مصر

الدولة المصرية

شاعر اماراتى

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