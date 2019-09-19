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"سى أى كابيتال" توافق على سداد 305 ملايين جنيه للاستحواذ على 60% من "تعليم"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:32 م
"سى أى كابيتال" توافق على سداد 305 ملايين جنيه للاستحواذ على 60% من "تعليم" محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة سى اى كابيتال
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة سى أى كابيتال القابضة، عن سداد مبلغ 305 ملايين جنيه بالمعادل له بالدولار تمثل حصة 25% من المبلغ الذى سيتم سداده بالاشتراك مع مساهمين آخرين مقابل الاستحواذ على 60% من أسهم رأس مال شركة Sphinx BV المالكة لأسهم رأس مال شركة "تعليم"، وذلك بعد تحديد المستشار المالى المستقل القيمة العدالة لأسهم الشركة.
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة وافق على المذكرة المقدمة بشأن إصدار كفالة تضامنية للبنك الأهلى الكويتى-مصر، بمبلغ 100 مليون جنيه، ضمانا للتسهيل الائتمانى الذى حصلت عليه شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بهذا المبلغ من البنك. 
 
وقدر المستشار المالى المستقل القيمة العادلة لحقوق المساهمين بشركة تعليم لخدمات الإدارة فى 31 ديسمبر الماضى باستخدام المتوسط المرجح بالأوزان لطريقتى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات السوق عند 2.7 مليار جنيه.
 
وأعلنت سى أى كابيتال القابضة، فى أبريل الماضى، عن توقيع عقود مشروطة للاستحواذ غير المباشر على حصة 60% من شركة تعليم، متوقعة أن يتم الانتهاء من الصفقة خلال الربع الثالث من العام الجارى.
 
وتوقعت فى ذلك الوقت، أن تستثمر ما بين 15-20% من إجمالى الصفقة بصفتها راعية لها، فى حين أنه ستتم مشاركة مجموعة من المستثمرين فى النسبة المتبقية.
 
و"تعليم" هى شركة استثمار مشتركة مملوكة من قبل عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، وهى المشغل والمسيطر على جامعة النهضة فى بنى سويف، وتضم أكثر من 5200 طالب.
 
 

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