سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بمحافظة بورسعيد

كتب كريم صبحى

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، من كشف واقعة سرقة ماشية من حظيرة عامل، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية – له معلومات جنائية"، والذى اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "عاطلين" مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم ضبطهما.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الماشية، بالاشتراك مع 5 عاطلين .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية آلية - 10 طلقات لذات العيار - بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض" ، وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين فى إرتكاب "6" حوادث بدائرة قسمى شرطة "الجنوب، شرق التفريعة" بإجمالى "36 رأس ماشية"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم سيئى النية "أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وآخر مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ"، وبالتنسيق مع إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن "الدقهلية، كفر الشيخ" أمكن ضبطهما والمسروقات.