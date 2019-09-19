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رئيس وزراء باكستان: خطوات الهند حول كشمير انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:02 ص
رئيس وزراء باكستان: خطوات الهند حول كشمير انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رئيس الوزراء الباكستانى
كتب محمد تهامى زكى

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أجرى عمران خان، رئيس الوزراء الباكستانى، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء السويدى "ستيفان لوفين".

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، وبحث عمران، مع نظيره السويدى الأوضاع الراهنة فى جامو وكشمير التى تحتلها الهند، وأبلغه عن الخطوات غير القانونية التى اتخذتها الهند فى جامو وكشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند، وقال بأن خطوات الهند تعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولى حول كشمير، كما أطلعه على الوضع الإنسانى المتدهور فى جامو وكشمير بسبب حظر التجول الذى فرضته الحكومة الهندية على الكشميريين، وقطع جميع أنواع الاتصالات فى الوادى المحتلة.

وطالب رئيس الوزراء الباكستانى برفع حظر التجول وإزالة القيود، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جامو وكشمير، بأنه يجب على المجتمع الدولى أن يحث الهند على الامتثال لالتزاماتها الدولية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء السويدى "ستيفان لوفين"، عن قلقه حيال وضع حقوق الإنسان فى جامو وكشمير، مؤكدا على أهمية تخفيف التوتر، وحل القضايا عبر الحوار.

 


باكستان

الهند

السويد

رئيس وزراء باكستان

عمران خان

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