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رئيس وزراء السودان يٌعين قيادات جديدة فى عدة وزارات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:25 م
رئيس وزراء السودان يٌعين قيادات جديدة فى عدة وزارات رئيس مجلس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك
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أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك اليوم الخميس قرارات بإعفاء 3 قيادات فى 3 وزارات، وتعيين آخرين بدلا منهم.


وقال مجلس الوزراء - فى بيان - إن حمدوك قرر إعفاء السفير عمر دهب فضل، من منصب وكيل وزارة الخارجية المكلف، وتعيين السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيلا لوزارة الخارجية.


كما أصدر رئيس الوزراء السودانى قرارا بإعفاء الدكتور مصطفى محمد على من وظيفة وكيل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتعيين الدكتور سامى محمد شريف وكيلا للوزارة.


كما قرر حمدوك إعفاء موسى عمر أبوالقاسم من وظيفة مدير وحدة تنفيذ السدود، ووجه وزارتى الرى والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ القرار، فيما اعتمد وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور عمر منيس تكليف المهندس السر محمد آدم لتصريف مهام وأعباء مدير عام وحدة تنفيذ السدود.


من جانبه، أصدر وزير الطاقة والتعدين السودانى المهندس عادل على ابراهيم عددا من القرارات شملت حل جميع مجالس الإدارات بالشركات العاملة فى قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، وقرر إعفاء عدد من القيادات العليا فى الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز والمعادن.


عبدالله حمدوك

السودان

تعيينات

النفط

الكهرباء

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