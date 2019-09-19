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رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يشارك فى الملتقى العالمى للسلام

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:07 م
رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يشارك فى الملتقى العالمى للسلام جانب من مشاركة رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين فى الملتقى العالمى للسلام
كتب لؤى على

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تلقت الدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير تعليم الطاب الوافدين، دعوة لحضور الملتقى العالمى للسلام بإسبانيا ممثلة عن الأزهر الشريف، الذى يعقد فى الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجارى بقصر المؤتمرات، فى العاصمة الإسبانية (مدريد ) تحت عنوان ( سلام بلا حدود).
 
ضم الملتقى أكثر من 400 شخصية دينية ممثلة عن 60 دولة،  يهدف المؤتمر إلى فكرة التعايش السلمى والحوار المشترك بين الأديان.
 
وأشارت الدكتورة نهلة فى كلمتها التى شاركت بها  فى المؤتمر إلى سعى دور مؤسسات الأزهر العريقة لأن تكون بين صفوف المؤسسات الدولية الداعية للسلام وترسيخ قيم التعايش السلمى وإعلاء مبادئ الأخوة الإنسانية والثقافات المختلفة للقضاء على الإرهاب الذى يهدد أمن المجتمعات الشرقية والغربية على حد سواء.
 
 
 

جامعة الازهر

اسبانيا

الازهر الشريف

نهلة الصعيدى

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