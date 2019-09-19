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رئيس مدينة الطود يكلف بتغطية الإدارات للعمل بالنظام الإلكترونى المميكن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:00 ص
رئيس مدينة الطود يكلف بتغطية الإدارات للعمل بالنظام الإلكترونى المميكن النظام المميكن
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود شرقى الأقصر، أنه كلف مسئولى الشباك والمشرفين بالمركز التكنولوجى بالمجلس بضرورة إسناد لمشرفى النظام والدعم الفنى مهامه لتغطية الإدارات بالمبنى بالكامل لمتابعة العمل والتشغيل على النظام المميكن وتذليل كافة المعوقات من أمام مستخدمى النظام، وعرضها عليه أول بأول وسرعة الانتهاء من الطلبات الموجهة إلى الإدارات التنفيذية غير المميكنة لحين ميكنتها.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه استكمالاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومبادرة جعل مدينة الطود مضيئة عبر تركيب جميع الأعمدة كشافات وإنارة جميع الشوارع بالمركز والمرور ليلاً لحصر أعمدة الكهرباء بالطرق والشوارع المظلمة، حيث تم تركيب مؤخراً 71 كشاف ليد بمختلف القرى المحرومة من الخدمات على مداخلها لخدمة وحماية المواطنين من الظلام الدامس ليلاً.

وأوضح العميد محمد عياد، أنه قام رجال قرية المريس برئاسة خالد محمد عطيتو رئيس القرية، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمركز فى تركيب 20 كشاف ليد بحاجر المريس وعزبة العمارى بعد حصرها من قبل رئيس القرية، وجارى تغطية باقى المناطق بالقرية، كما انتهى رجال قرية العديسات قبلى برئاسة هشام على أبايزيد رئيس القرية من تركيب 51 كشاف ليد للمناطق المحرومة بالقرية منها 12 كشاف بعزبة فاخورى و23 كشاف بمنطقة الشيخ عامر بالمهيدات، و16 كشاف بالطريق المؤدى من الشيخ عامر إلى المهيدات والمؤدى إلى نجع علوان، وجارى تركيب الكشافات بناء على ما تم حصره من اللجنة بمجلس المدينة.

 

 


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المركز التكنولوجي بالاقصر

تركيب كشافات ليد بقري الاقصر

خدمات مميكنة للمواطنين بالاقصر

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