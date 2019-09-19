رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة يشيد بالتعاون مع جهاز المشروعات بمصر

كتب إسلام سعيد

أعرب محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة بدولة الإمارات علي سعادته بالبدء في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات والتجارب والأنشطة المتنوعة التي يقوم بها كلا الطرفين لخدمة الشباب وتشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة لها مردود اقتصادي جيد وتساهم في حركة التنمية الوطنية.

وأكد فى بيان له صادر عن جهاز المشروعات، اهتمام دولة الإمارات بتوطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، حيث تجمع البلدين علاقة تاريخية قائمة علي الاحترام والتقدير المتبادل.

وجاء ذلك تعقيبا علي زيارة وفد رفيع المستوى من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات لمقر جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة والاجتماع مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز وضم الوفد النائب الأول لرئيس الغرفة سعيد محمد الصياح وجاءت الزيارة بهدف وضع إطار للتعاون في تقديم خدمات متنوعة لمشروعات الشباب في البلدين وخاصة في التسويق ومختلف الخدمات غير المالية والتي لها أهمية خاصة في استقرار مشروعات الشباب ونجاحها .

واطلع الوفد علي أنشطة الجهاز التنموية المختلفة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما استعرضا بحث سبل التعاون بين الجهاز ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من خبرات الطرفين .

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز يسعى دائما لفتح قنوات للتعاون مع الدول العربية وخاصة دولة الإمارات لما لها من تجربة واسعة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وأيضا كواحدة من أكبر الأسواق العربية والسياحية مما يساعد بشكل كبير علي تسويق منتجات مشروعات الشباب المصري هناك.

وأشارت إلي أن الجهاز على استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع إلى المؤسسات العربية العاملة في نفس المجال والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع، وتحسين الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للشباب لتحفيزهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.

تجدر الإشارة إلي أن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات قدمت دعوة لمشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي سيقام تحت رعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019 وذلك لتعزيز هذا القطاع الهام ودعم مشروعات الشباب وترويج منتجاتها اقليميا ومحليا وكذلك إيجاد قنوات اتصال وتكامل بين أصحاب المشروعات المشاركين من جميع دول العالم لعقد صفقات وشراكات جديدة والتعرف على أفضل الموردين الدوليين بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف المجالات التجارية والخدمية والصناعية.