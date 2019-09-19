رئيس جامعة بنها يناقش مقترح تطبيق التأمين الصحى الجديد على أعضاء هيئة التدريس

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع اللجنة الطبية المشكلة لدراسة وضع مقترح نظام التأمين الصحى الجديد لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت الخياط رئيس مجلس إداراة نادى أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء المجلس وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المقترح الذى قامت بإعداده مجموعة العمل الثلاثية المكونة من الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب.

وقال السعيد، إنه تم مناقشة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى وتم الاتفاق مع مجموعة العمل الطبية وأعضاء نادى هيئة التدريس على إعدادها فى شكلها النهائى لعرضها على مجلس الجامعة للدراسة والاعتماد.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع بعض الأمور المتعلقة بمقر نادى أعضاء هيئة التدريس ووعد رئيس الجامعة بحل هذه المشكلة والسعى لتوفير مقر جديد للنادى.