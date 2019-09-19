رئيس جامعة القاهرة: تفعيل الموسم الثقافى لكل كلية وربطه بموسم الجامعة

كتب وائل ربيعى

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات إلى ضرورة تفعيل الموسم الثقافى لكل كلية إلى جانب الموسم الثقافى الشامل بالجامعة نفسها، مؤكدا أن الاحتكاك الأول للطالب يكون مع كليته ولابد أن يعتاد الطلاب منذ السنة الأولى على المشاركة الفاعلة فى الأنشطة الطلابية والموسم الثقافى الخاص بالكلية منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.

وأضاف الخشت لـ"اليوم السابع"، أن عمداء الكليات مسئولين عن إعداد خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم تفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام، مشيرا إلى أن كل هذا الإعداد يستهدف إعداد الطالب عقليا وفنيا وجسديا من خلال الأنشطة الرياضية ليكون لديه شخصية مستقلة.