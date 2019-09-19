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رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى حضور مؤتمر ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:09 ص
رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى حضور مؤتمر ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أناب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الأوقاف، فى حضور مؤتمر "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان"، تحت شعار "هنا نصلى معا"، الذى تنظمه محافظة جنوب سيناء فى الفترة من 10-12 أكتوبر 2019،  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة سانت كاترين.

وتشارك عدد من الوزارات محافظة جنوب سيناء الممؤتمر حيث تشارك وزارة الهجرة ب100 شاب للترويج للمؤتمر، كما تشارك دينية النواب.

وتأتى مشاركة الأوقاف ضمن 7 وزارات تشارك فى وجود سفراء وممثليات عربية وأجنبية تحضر الفعاليات التى تقيم حفل هنا نصلى معا.

وتتجول الوفود على مدى ثلاثة أيام معالم محافظة جنوب سيناء وتتفقد المزارات الدينية الإسلامية والقبطية واليهودية.

وتزور الوفود دير سانت كاترين ومجمع الأديان ومنطقة وادى الراحة وجبل الطور ومسجد الصحابة وتلتقى الوفود السياحية.

 


وزارة الاوقاف

مؤتمر سانت كاترين

ملتقى الاديان

هنا نصلى معا

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