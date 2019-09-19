رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد

كتبت هند مختار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد .

وكان رئيس الوزراء، قد ترأس اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، بمقر محافظة بورسعيد، فى أول إجتماع للمحافظين خارج العاصمة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتى نظراً لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدماً فى ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهاً لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين فى المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.