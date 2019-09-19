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رئيس الوزراء يستعرض تجربة الشباك الواحد لخدمة المواطنين ببورسعيد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:01 م
رئيس الوزراء يستعرض تجربة الشباك الواحد لخدمة المواطنين ببورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مركز التحول الرقمى بنحافظة بورسعيد خلال جولته التفقدية بالمحافظة، والتى تتضمن 36 خدمة تم تفعيلهم بالمركز حتى الآن. 
 
كما تفقد رئيس الوزراء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين "الشباك الواحد"، وتم الإشارة إلى أن هناك 8 مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة . 
 
واستمع رئيس الوزراء لشرح حول العمل بالمركز والخدمات التى تقدم للمواطنين ومنها سداد الأقساط الخاصة بالأملاك وتوفير فرص العمل للشباب . 
 
وتسائل رئيس الوزراء عن متوسط المدة التى يتم تقديم الخدمة فيها للمواطن، حيث أوضح أحد مسئولى المركز أن الخدمة تستغرق من 10-15 يوماً . 
 
 
 

بورسعيد

جولة رئيس الوزراء

اجتماع مجلس المحافظين

مصطفى مدبولى

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