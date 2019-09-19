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رئيس الوزراء يرأس اجتماع المحافظين ببورسعيد اليوم.. وجولة بعدد من المشروعات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:46 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع المحافظين ببورسعيد اليوم.. وجولة بعدد من المشروعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يزور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الخميس، محافظة بورسعيد، لترأس اجتماع مجلس المحافظين تعقبه جولة تققدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ويتابع رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل، والاستعدادات الجارية بالعام الدراسى الجديد بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.


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اخبار مصر

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