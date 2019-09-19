رئيس الوزراء يتفقد وحدة صحة أسرة الكويت ببورسعيد

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، الخميس، وحدة صحة أسرة الكويت، واستمع لشرح تفصيلى حول عملية التسجيل التى تتم إلكترونيا لحجز الكشف للمرضى بالوحدة.

وكان رئيس الوزراء، قد ترأس إجتماع مجلس المحافظين اليوم، الخميس، بمقر محافظة بورسعيد، فى أول اجتماع للمحافظين خارج العاصمة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتى نظراً لكونها أولى المحافظات التى تشهد تقدماً فى ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهاً لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين فى المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.