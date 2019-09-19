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رئيس الوزراء يتفقد مبنى المركز اللوجستى ومستشفى السلام بورسعيد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:54 م
رئيس الوزراء يتفقد مبنى المركز اللوجستى ومستشفى السلام بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، الخميس، مبنى المركز اللوجستى ببورسعيد وأعمال الميكنة التى تمت به، كما تفقد مستشفى السلام الدولى . 
 
وكان رئيس الوزراء، قد ترأس اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الخميس، بمقر محافظة بورسعيد، فى أول اجتماع للمحافظين خارج العاصمة . 
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتى نظراً لكونها أولى المحافظات التى تشهد تقدماً فى ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهاً لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين فى المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
 
 
 

بورسعيد

جولة رئيس الوزراء

اجتماع مجلس المحافظين

مصطفى مدبولى

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