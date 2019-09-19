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رئيس الوزراء: نستهدف تقديم 174 خدمة مميكنة فى محافظات الجمهورية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:28 م
رئيس الوزراء: نستهدف تقديم 174 خدمة مميكنة فى محافظات الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعرب الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء،عن سعادته بزيارته لمحافظة بورسعيد ، وعقد اجتماع مجلس المحافظين بها ، وافتتاح منظومة التأمين الصحى الشاملة ،  مؤكدا أنه منذ تشكيل الحكومة هناك مساع جدية لتحقيق تطلعات المواطن المصرى فى مختلف الخدمات ، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف تقديم 174 خدمة " مميكنة " فى محافظات الجمهورية 
 
وأوضح مدبولى ، فى مؤتمر صحفى خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد ، أن ميكنة الخدمات بمحافظة بورسعيد هو نموذج يحتذى به تباعا فى مختلف المحافظات ، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد يأتى بهدف اطلاع وتعرف المحافظين على الخدمات المتواجدة بالمحافظة والتى سيتم تقديمها تباعا بالمحافظات الأخرى ، لافتا الى أن اجتماع مجلس المحافظين ، تطرق للملفات المتعلقة بتطوير المدن والقرى بالمحافظات ومنظومة المخلفات الصلبة ورصف الشوارع  والتصالح فى مخالفات البناء ،وهى ملفات توليها القيادة السياسية إهتمام كبير . 
 
 
 
 
 
 

بورسعيد

جولة رئيس الوزراء

اجتماع مجلس المحافظين

مصطفى مدبولى

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