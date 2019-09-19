رئيس الوزراء: نستهدف تقديم 174 خدمة مميكنة فى محافظات الجمهورية

كتبت هند مختار

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء،عن سعادته بزيارته لمحافظة بورسعيد ، وعقد اجتماع مجلس المحافظين بها ، وافتتاح منظومة التأمين الصحى الشاملة ، مؤكدا أنه منذ تشكيل الحكومة هناك مساع جدية لتحقيق تطلعات المواطن المصرى فى مختلف الخدمات ، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف تقديم 174 خدمة " مميكنة " فى محافظات الجمهورية

وأوضح مدبولى ، فى مؤتمر صحفى خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد ، أن ميكنة الخدمات بمحافظة بورسعيد هو نموذج يحتذى به تباعا فى مختلف المحافظات ، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد يأتى بهدف اطلاع وتعرف المحافظين على الخدمات المتواجدة بالمحافظة والتى سيتم تقديمها تباعا بالمحافظات الأخرى ، لافتا الى أن اجتماع مجلس المحافظين ، تطرق للملفات المتعلقة بتطوير المدن والقرى بالمحافظات ومنظومة المخلفات الصلبة ورصف الشوارع والتصالح فى مخالفات البناء ،وهى ملفات توليها القيادة السياسية إهتمام كبير .