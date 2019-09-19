رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية: سلطنة عمان بوابة عبور الصادرات المصرية لليمن

كتب: مدحت عادل

أكد عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشركات المصرية اتجهت مؤخرا إلى تعزيز التعاون مع شركات سلطنة عمان، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق العمانية.

وأرجع عادل رحومة في تصريح لـ"اليوم السابع"، توجه الشركات المصرية إلى السوق العمانية مؤخرا إلى الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها السوق اليمنية، حيث أصبحت السوق العمانية المورد الرئيسي لتوفير السلع والمنتجات للسوق اليمينة في ظل الإضطرابات الداخلية هناك، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي أنهي زيارة مؤخرا إلى سلطنة عمان شارك فيها 8 شركات تمثل عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية.

وقال رحومة، إن الزيارة أسفرت عن توقيع تعاقدات توريد لسلع ومنتجات مصرية إلى سلطنة عمان، تمهيدا لإعادة تصديرها إلى اليمن مرة أخرى، بحكم الموقع الجغرافي القريب من اليمن، وبالتالي أصبحت سلطنة عمان هي بوابة عبور المنتجات المصرية إلى اليمن.

وأوضح رحومة، أن زيارة وفد الشركات المصرية إلى سلطنة عمان ترتب عليها أيضا الاتفاق على تأسيس شراكة مصرية عمانية لشركتين إحداها في مجال الطاقة الشمسية وأخرى في المباني سابقة التجهيز.

ويصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان نحو 300 مليون دولار بنهاية عام 2017، موزعة بين عدة قطاعات مختلفة أهمها صادرات مصرية إلى عمان لمنتجات الألبان والآلات والأسماك والمعادن، بينما يصل حجم الاستثمار العماني في مصر لنحو 77 مليون دولار، مقابل 30 مليون دولار استثمار مصري بسلطنة عمان.