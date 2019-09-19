سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية: سلطنة عمان بوابة عبور الصادرات المصرية لليمن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:03 م
رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية: سلطنة عمان بوابة عبور الصادرات المصرية لليمن موانى
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشركات المصرية اتجهت مؤخرا إلى تعزيز التعاون مع شركات سلطنة عمان، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق العمانية.

وأرجع عادل رحومة في تصريح لـ"اليوم السابع"، توجه الشركات المصرية إلى السوق العمانية مؤخرا إلى الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها السوق اليمنية، حيث أصبحت السوق العمانية المورد الرئيسي لتوفير السلع والمنتجات للسوق اليمينة في ظل الإضطرابات الداخلية هناك، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي أنهي زيارة مؤخرا إلى سلطنة عمان شارك فيها 8 شركات تمثل عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية.

وقال رحومة، إن الزيارة أسفرت عن توقيع تعاقدات توريد لسلع ومنتجات مصرية إلى سلطنة عمان، تمهيدا لإعادة تصديرها إلى اليمن مرة أخرى، بحكم الموقع الجغرافي القريب من اليمن، وبالتالي أصبحت سلطنة عمان هي بوابة عبور المنتجات المصرية إلى اليمن.

وأوضح رحومة، أن زيارة وفد الشركات المصرية إلى سلطنة عمان ترتب عليها أيضا الاتفاق على تأسيس شراكة مصرية عمانية لشركتين إحداها في مجال الطاقة الشمسية وأخرى في المباني سابقة التجهيز.

ويصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان نحو 300 مليون دولار بنهاية عام 2017، موزعة بين عدة قطاعات مختلفة أهمها صادرات مصرية إلى عمان لمنتجات الألبان والآلات والأسماك والمعادن، بينما يصل حجم الاستثمار العماني في مصر لنحو 77 مليون دولار، مقابل 30 مليون دولار استثمار مصري بسلطنة عمان.


سلطنة عمان

الصادرات المصرية

اليمن

الاتحاد العربي

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة