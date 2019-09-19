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رئيسة وزراء نيوزيلندا تقع فى خطأ محرج أثناء زيارتها لليابان.. تعرف عليه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:02 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا تقع فى خطأ محرج أثناء زيارتها لليابان.. تعرف عليه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
وكالات الأنباء

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بدأت زيارة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لليابان، والتى تستمر أربعة أيام، بوقوعها فى خطأ محرج عندما اختلط عليها الأمر بين الصين واليابان خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس.

 

وقالت أردرين فى كلمتها الافتتاحية، "هذا وقت مشجع للغاية بالنسبة لنيوزيلندا وعلاقتها مع الصين، عفوا، مع اليابان".

 

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، أفادت التقارير بأن أردرن ألقت باللوم على الانهاك الناجم عن طول الرحلة الجوية في اختلاط الأمر عليها، إلا أنه جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير لمؤسسة آسيا نيوزيلندا، جاء فيه أن علاقة الدولة الواقعة فى المحيط الهادئ باليابان قد طغت عليها القوة الاقتصادية للصين.

 

ويقول التقرير، "مع تزايد القوة الاقتصادية الجبارة للصين، وإتاحة النمو الذي تحقق في الدول الآسيوية الأخرى إمكانات جديدة، يمكن التغاضي بسهولة عن قوة علاقتنا مع اليابان".

 

وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قالت أرديرن إن البلدين اتفقا على تعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية بينهما.

 

وقالت أرديرن: "تعد اليابان بشكل متزايد واحدة من أهم شركاء نيوزيلندا في العالم"، مضيفة "في بيئة عالمية وإقليمية صعبة ومتغيرة، تتمتع نيوزيلندا واليابان بعلاقة مستقرة وطويلة الأمد انتقلت في الأعوام الأخيرة من قوة إلى قوة".

 

وأشارت إلى أن اليابان هي رابع أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا وأيضا "مصدر مهم للاستثمار عالي الجودة".

 

 


اليابان

الصين

نيوزيلندا

الدول الآسيوية

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