ديلى ميل: انخفاض معدلات التدخين فى بريطانيا من 7.8 إلى 6.8 مليون فى عام 2019

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها اليوم الخميس، انخفاض معدلات التدخين بأسرع معدل منذ عقد وفق البيانات الحكومية، وأن 200 شخص قد أقلعوا عن التدخين كل ساعة في عام 2019، مما قلل من عدد المدخنين من 7.8 مليون إلى 6.8 مليون في السنة.



انخفاض معدلات التدخين فى بريطانيا فى عام 2019

وتظهر إحصاءات من دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن انخفاضًا بنسبة 2.2 %، حيث أن معدلات التدخين في بريطانيا تنخفض بشكل أسرع مما كانت عليه في أكثر من عقد، وفقا للحكومة.

تشير الأرقام إلى أن 15 % من السكان يدخنون السجائر بانتظام في نهاية يوليو من هذا العام بانخفاض عن 17.2% في عام 2018.

وقال رئيس المشروع البروفيسور جيمي براون، "نحن متحمسون حقًا لهذه البيانات التي تُظهر انخفاضًا كبيرًا في عدد المدخنين حتى الآن في عام 2019 ، موضحا أنه إذا استمر هذا الإتجاه حتى نهاية العام، فسيكون هذا أكبر انخفاضا منذ 2008-2009 عندما انخفض من 24.2 إلى 22 %.

وأضاف، "نحن في أدنى مستوياته على الإطلاق بالنسبة لعدد المدخنين، لكننا نريد أن نرى المزيد من الأشخاص يقلعون عن التدخين، لا يوجد شيء يمكن ضياعه من خلال محاولة الإقلاع عن التدخين لذا فإنني أنصح كل مدخن بتركه مرة واحدة على الأقل كل عام.

نشرت الصحة العامة في إنجلترا الأرقام، وهي تستعد لإطلاق حملة "Stoptober"، وهي حملة لتشجيع الناس على التخلص من السجائر في شهر أكتوبر.







ووزير الصحة يدعو للاقلاع عن التدخين

كان التدخين مساهماً في وفاة 77 ألف 800 شخص، في عام 2017، مما يعني أن شخصًا واحدًا من بين كل 6 أشخاص توفى كان مصابًا بمرض متعلق بالتبغ.

وقالت يعد تدخين التبغ أكبر سبب يمكن تجنبه للإصابة بالسرطان، ويعرف عنه أنه ينتج مواد كيميائية تسبب ما لا يقل عن 15 نوعًا مختلفًا من المرض، وهو يسبب حوالي 70 % من جميع حالات سرطان الرئة، الذى يتميز بأعلى عدد من حالات الوفاة عن أى نوع اخر من السرطان، تم تقديم مبادرات حكومية لخفض معدلات التدخين بشكل منتظم على مدار الــ15 عامًا الماضية في بريطانيا .



حملات بريطانيا تنجح فى الاقلاع عن التدخين

أصبحت التحذيرات الصحية على العبوة إلزامية في عام 2002، وتم حظر الإعلانات في عام 2003 ، وتم حظر التدخين في داخل الأماكن المغلقة في عام 2007، وفي عام 2017، كان لا بد من استبدال جميع العبوات ذات العلامات التجارية بعلب بنية مع اللون الأخضر.

وتهدف الحكومة الآن إلى جعل "بريطانيا خالية من التدخين" بحلول عام 2030 ، وتمحو السجائر تمامًا.

قدرت دراسة نُشرت في شهر أغسطس، وكذلك من قِبل باحثين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن الجهود المبذولة لخفض معدلات التدخين، كانت ناجحة إلى درجة أن الناس في إنجلترا كانوا يدخنون دخان سجائر أقل بمقدار 1.4 مليار في عام 2018 ،عما فعلوا في عام 2011.



حملة فى اكتوبر للاقلاع عن التدخين

وقال التقرير، ينجذب الناس إلى التدخين لأن النيكوتين يمكن أن يجعلهم يشعرون بالراحة، لكن من السهل أن يصبحوا مدمنين، ويصعب الإقلاع عن التدخين بمجرد أن يصبح التدخين عادة.

قال جو تشرشل وزير الصحة العامة: "بفضل إجراءاتنا الشاقة بشأن التبغ، فإن معدلات التدخين تنخفض بوتيرة أسرع من السنوات الماضية، مما يتيح لنا فرصة حقيقية لمجتمع خال من التدخين بحلول عام 2030، مضيفا أنه على الرغم من هذا التقدم، يستمر التدخين في بعض المناطق، غالبًا ما يواجه تحديات أخرى، ويظل للأسف أكبر سبب يمكن الوقاية منه للوفاة المبكرة.

وأضاف أريد أن يقلع جميع المدخنين عن التدخين، لذا يرجى الاستفادة من الدعم المتاح في حملة "Stoptober "والتمتع بجميع المزايا الصحية والاجتماعية والمالية التي ستجلبها عندما تنجح.