سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ديلى ميل: المادة الفعالة “Dapagliflozin” تمنع تطور قصور القلب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:49 م
ديلى ميل: المادة الفعالة “Dapagliflozin” تمنع تطور قصور القلب القلب
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكتشف فريق من العلماء دواء يستخدم بالفعل لعلاج مرض السكرى من النوع 2 يحتوى على المادة الفعالة “Dapagliflozin” يمنع تطور قصور القلب، ويمكن استخدامه لعلاج قصور القلب الموجود مسبقًا.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام بالدراسة البروفيسور جون ماكموري، أستاذ أمراض القلب بمعهد علوم القلب والأوعية الدموية والعلوم الطبية بجامعة جلاسجو بالمملكة المتحدة وزملائه.

ويوضح البروفيسور ماكموري أن "أهم ما اكتشف أن dapagliflozin هو علاج لفشل القلب وليس مجرد دواء لمرض السكري".

ويحدث قصور القلب عندما لا يعود القلب قادرًا على ضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم كما يجب، فالمرضى الذين يعانون من قصور القلب، تنخفض النسبة المئوية للدم التي يضخها البطين الأيسر لكل نبضة قلب.

وبعض الحالات، مثل مرض الشريان التاجي (الشرايين الضيقة في القلب) أو ارتفاع ضغط الدم ، تجعل قلبك تدريجيًا ضعيفًا جدًا بحيث لا يمكن ملؤه وضخه بكفاءة، ويبلغ معدل انتشار قصور القلب الضعف.

وقال الباحثون إن العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة “Dapagliflozin” هو واحد من الفئة الجديدة نسبيًا من عقاقير مرض السكري، وأظهرت الدراسات السابقة أن هذا الدواء لا يساعد فقط على التحكم في مستويات السكر في الدم، ولكن يمكنه أيضًا تحسين القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك تعزيز فقدان الوزن، وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الوفيات القلبية الوعائية.

وهذه هي استنتاجات البحث الذي تم تقديمه في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) لهذا العام في برشلونة، إسبانيا (16-20 سبتمبر)

 


قصور القلب

القلب

مرض السكر

علاج مرض السكر

علاج قصور القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة