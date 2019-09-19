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دراسة صينية تكشف تأثير السمنة على الأوعية الدموية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:42 م
دراسة صينية تكشف تأثير السمنة على الأوعية الدموية السمنة-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون أن السمنة تدمر بطانة الأوعية الدموية لأن الأنسجة الدهنية تفرز بروتينًا ضارًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل العلماء الصينيون أكثر من 1000 شخص مصابين بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين.

ووجد الباحثون أن المشاركين البدينين أطلقوا "مستويات أعلى بكثير" من بروتين يسمى “WNT5A” من نسيجهم الدهني.

ويؤدي بروتين “WNT5A” إلى "إجهاد داخلي" وكان مرتبطًا بتراكم الرواسب المعدنية في الأوعية الدموية.

وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب بالشرايين، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.

ويأمل العلماء أن يتم استهداف بروتين “WNT5A” حتى يكون هناك علاج يمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص البدينين.

وهناك حوالي 39.8% (93.3 مليون) من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة المفرطة بين عامي 2015 و 2016 ، طبقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي المملكة المتحدة ، تم تصنيف 29% من البالغين على أنهم يعانون من السمنة المفرطة في عام 2017 ، وفقًا لبيانات NHS الرقمية.

وتشير الإحصاءات إلى أن مرض القلب مسئول عن ربع جميع الوفيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 

 


السمنة

اضرار السمنة

الاوعية الدموية

الشرايين

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