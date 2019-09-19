سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دبى فى المركز الـ8 بين أفضل المراكز المالية العالمية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:20 م
دبى فى المركز الـ8 بين أفضل المراكز المالية العالمية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت دبى إلى الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وذلك وفقا لمؤشر المراكز المالية العالمية، حيث أحرز مركز دبى المالى العالمى قفزة فى المؤشر الذى يضم أكثر من 100 مركز حول العالم، متقدما 4 مراتب، من ترتيبه الثانى عشر ضمن المؤشر السابق، وصولاً إلى هذا التصنيف الذى يعدُ الأفضل منذ تأسيسه.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى رئيس مركز دبى المالى العالمى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن دبى تواصل التقدم بخطى ثابتة، نحو تحقيق الرقم /1/ فى كل المجالات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبى كوجهة أولى لصناعة المال فى المنطقة.

وكان مركز دبى المالى العالمى قد حل فى المرتبة 12 فى "مؤشر المراكز المالية العالمية" فى نسخته السابقة، مؤكداً نجاحه فى تحقيق تقدم مستمر فى التصنيف العالمى منذ إطلاق المؤشر قبل 12 عاماً، إذ تقدم المركز 17 مرتبة منذ ظهوره للمرة الأولى فى التقرير الأول للمؤشر الذى صدر عام 2007 وجاء فيه المركز فى المرتبة 25، ويعكس التصنيف الأخير زيادة رصيد دبى بواقع سبع نقاط على مؤشر المراكز المالية العالمية مقارنة بالمؤشر الماضى.

 


دبى

الامارات

المراكز الماليه العالميه

مركز دبى المالى العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة