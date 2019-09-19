دبى تشهد إطلاق سيارة كهربائية بـ 8 ملايين درهم

وكالات

شهدت دبي إطلاق سيارة "لوتس إيفايا" التي تعتبر من أسرع وأخف السيارات الكهربائية في العالم، ويصل سعرها إلى ثمانية ملايين درهم، وقال الرئيس التنفيذي لشركة أداماس موتورز الوكيل الرسمي لعلامة "لوتس" في الإمارات، كارل هايمر، إن الإمارات تستحوذ على 50 إلى 60 % من سوق السيارات الفارهة في المنطقة.

وأضاف هايمر، أن السيارة الكهربائية الجديدة من لوتس تعتبر الأسرع على مستوى العالم مع قدرة عزم صافية تصل إلى 2000 حصان، وبإمكانها الوصول إلى سرعة 100 كم في أقل من ثلاث ثوان، ومن 0 إلى 300 في أقل من 9 ثوان.

وأضاف: «سيتم إنتاج 130 وحدة من هذه السيارة في العالم، فيما تستهدف العلامة بيع نحو 15 سيارة من طراز إيفايا في الإمارات، على أن تبدأ عمليات الإنتاج والتسليم للعملاء خلال العام المقبل.

وقال إن عدد سيارات لوتس في الإمارات من الموديلات كافة يتراوح بين 180 إلى 200 سيارة، مشيراً إلى أن الدولة تعتبر السوق القيادي والأفضل في منطقة الشرق الأوسط من حيث الطلب على السيارات الفارهة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة لوتس للسيارات، فيل بوبام، إن السيارات الرياضية ذات الأداء العالي لديها شعبية كبيرة في الشرق الأوسط الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية لشركة لوتس.

وأضاف أن تطوير «إيفايا» أخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق المنطقة وطبيعة مناخه، وتقوم الشركة حالياً بإجراء اختبارات للسيارات النموذجية من أجل ضمان الأداء الأمثل لها في مختلف المناطق والأسواق.